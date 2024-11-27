На Волыни военный убил свою экс-дружину одним ударом: как его наказал суд

Законный муж погибшей попросил строго не наказывать подсудимого

Ужасное преступление произошло в Камень-Каширском районе Волыни. Находившийся на лечении после ранения военный нанес смертельный удар матери своих троих детей, своей бывшей гражданской жене.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает "Волынская служба новостей" со ссылкой на приговор Маневицкого районного суда.

В мае 2023 года военный приехал к своим детям на праздник последнего звонка. Из-за ранения он передвигался на костылях. Мать его детей на торжествах не была, что возмутило мужчину.

Подсудимый пришел к своей бывшей домой и нашел ее пьяную на кровати. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой он ударил женщину кулаком по лицу.

"Умышленно нанес один удар кулаком правой руки в область лица потерпевшей, которая находилась в положении лежа на кровати, в результате чего причинил ей телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга с кровоизлияниями […], которые по степени тяжести относятся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни в момент их причинения, от которых женщина умерла», – говорится в приговоре.

После совершенного военный вышел из дома и поехал в поселок Маневичи на такси, где поселился в гостинице. На следующий день его задержали правоохранители. Подсудимый в содеянном раскаялся и просил его строго не наказывать.

Как потерпевший на суде присутствовал законный муж погибшей, тоже военный, который во время совершения преступления находился в командировке в Киевской области. По его словам, жена часто злоупотребляла алкоголем, лечение ей не помогало. Поэтому потерпевший просил строго не наказывать убийцу его жены.

Суд признал военного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

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