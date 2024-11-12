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Во Львове в подъезде зверски убили экс-чиновника райадминистрации (фото)

Автор
Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Михаил Костецкий был убит Новость обновлена 12 ноября 2024, 14:58
Михаил Костецкий был убит. Фото Коллаж "Телеграфа"

Злоумышленник был оперативно задержан

Во Львове в подъезде многоэтажки был убит 66-летний мужчина. Погибшим оказался Михаил Костецкий — один из первых работников местной райадминистрации.

Об этом сообщил ресурс "Львовский портал". Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября.

Известно, что на территории крупнейшего жилого массива Львова Сихове в подъезде многоэтажки был обнаружен труп 66-летнего мужчины. Прибывшие на вызов полицейские установили, что погибший являлся жильцом этого дома.

Как оказалось, между двумя соседями внезапно возник конфликт, во время которого 21-летний парень нанес своему оппоненту несколько ударов руками в район головы.

От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте, а преступник был оперативно задержан. По факту совершения умышленного убийства было возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как стало известно, погибшим оказался Михаил Михаилович Костецкий — один из первых сотрудников Сиховской райадминистрации Львова. Мужчина родился в 1958 году и всего пару дней назад отпраздновал свое 66-летие.

Михаила Костецкого знали как профессионала своего дела, а также порядочного и честного человека

"Человеколюбие, порядочность и отзывчивость сопровождали его на протяжении всех лет трудовой деятельности.Для нас это большое горе. Искренние соболезнования родным, близким господина Михаила. Пусть Бог примет его невинную душу. Вечная память",написали на странице Сиховской райадминистрации в Фейсбук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одесской области произошло резонансное преступление — мужчина напал на своего соседа и проткнул его копьем. Пострадавший получил тяжкие травмы, а злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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#Львов #Убийство #Чиновник #Криминал