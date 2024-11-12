Во Львове в подъезде зверски убили экс-чиновника райадминистрации (фото)

Злоумышленник был оперативно задержан

Во Львове в подъезде многоэтажки был убит 66-летний мужчина. Погибшим оказался Михаил Костецкий — один из первых работников местной райадминистрации.

Об этом сообщил ресурс "Львовский портал". Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября.

Известно, что на территории крупнейшего жилого массива Львова Сихове в подъезде многоэтажки был обнаружен труп 66-летнего мужчины. Прибывшие на вызов полицейские установили, что погибший являлся жильцом этого дома.

Как оказалось, между двумя соседями внезапно возник конфликт, во время которого 21-летний парень нанес своему оппоненту несколько ударов руками в район головы.

От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте, а преступник был оперативно задержан. По факту совершения умышленного убийства было возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как стало известно, погибшим оказался Михаил Михаилович Костецкий — один из первых сотрудников Сиховской райадминистрации Львова. Мужчина родился в 1958 году и всего пару дней назад отпраздновал свое 66-летие.

Михаила Костецкого знали как профессионала своего дела, а также порядочного и честного человека

"Человеколюбие, порядочность и отзывчивость сопровождали его на протяжении всех лет трудовой деятельности.Для нас это большое горе. Искренние соболезнования родным, близким господина Михаила. Пусть Бог примет его невинную душу. Вечная память", — написали на странице Сиховской райадминистрации в Фейсбук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одесской области произошло резонансное преступление — мужчина напал на своего соседа и проткнул его копьем. Пострадавший получил тяжкие травмы, а злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.