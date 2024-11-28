Похитил, изнасиловал и убил 12-летнего ребенка: на Полтавщине будут судить педофила, подробности

Злоумышленник заметил девочку на улице и заманил ее в свой автомобиль.

В Полтаве будут судить 57-летнего мужчину, который жестоко убил 12-летнюю девочку и развращал 9-летнего ребенка. Мужчина в мае 2024 года похитил школьницу, после чего жестоко поиздевался над ней и лишил жизни.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный также причастен к развращению малолетней внучки своих знакомых в августе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленник заметил девочку на улице и заманил ее в свой автомобиль. Он привез ребенка в собственный дом, где насиловал и фотографировал его обнаженной на мобильный телефон.

На следующее утро мужчина вывез жертву за пределы города и убил. После этого он обжег тело газовой горелкой и спрятал в лесополосе, прикрыв ветками.

Правоохранители разыскивали пропавшего ребенка в течение четырех суток. После обнаружения тела полиция задержала подозреваемого.

Во время обыска в его доме обнаружили телефон и компьютер с фотографиями другой обнаженной девочки. Так следствие установило причастность задержанного к сексуальному насилию над 9-летней внучкой его знакомых в августе прошлого года.

Обвиняемому инкриминируют изготовление и хранение детской порнографии, принуждение малолетних к участию в ее создании, сексуальное насилие, изнасилование, похищение и умышленное убийство малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 152), ч. 3 ст. 3, 9 ч. 2 ст.

За совершенные преступления мужчине грозит пожизненное заключение. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье врач годами "развлекался" с пациентами. Он накачивал жертв препаратами и насиловал.