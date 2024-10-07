Зарубил товарища топором: в Киевской области произошло жестокое убийство

Товарищи вместе распивали алкогольные напитки

В Киевской области мужчина зарубил топором своего товарища. Инцидент произошел в селе Троицкое Белоцерковского района 6 октября около четырех часов утра.

Тело погибшего во дворе обнаружила его мать, сообщившая об этом полиции. По информации прессслужбы Национальной полиции в Киевской области, подозреваемый задержан. Полицейские уже сообщили ему о подозрении.

Следствие установило, что 60-летний подозреваемый и его 44-летний товарищ вместе распивали алкогольные напитки. Между мужчинами возник спор. Конфликт быстро перерос в кровавую расправу. Злоумышленник нанес жертве шесть ударов топором в область шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Правоохранители задержали подозреваемого в соседней деревне, где он проживал. Его поместили в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге мужчина напал с ножом на военнослужащего. Злоумышленник ранил потерпевшего в грудь и отобрал 20 тысяч гривен, мобильный телефон и документы.