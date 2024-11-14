Нанес восемь ударов ножом: в Славянске мужчина жестоко убил соседа из-за долга (фото)

Убедившись в смерти жертвы, убийца снял с его пальца серебряный перстень

В Славянске правоохранители задержали мужчину, который жестоко убил своего 64-летнего соседа. Злоумышленник ударил жертву ножом по голове и шее восемь раз, а впоследствии ограбил его помещение.

Ранее судимый за тяжкие преступления нападающий пришел к соседу, чтобы отдать долг, однако между мужчинами возникла ссора. По информации пресс-службы Донецкой областной прокуратуры, трагедия произошла 7 ноября.

После конфликта подозреваемый ушел домой и выпил алкоголь. Вскоре он вернулся к дому соседа. Когда хозяин открыл дверь, злоумышленник набросился на него с ножом. После того как раненый упал на пол, нападавший нанес ему еще один удар в спину.

Убедившись в смерти жертвы, убийца снял с его пальца серебряный перстень. Из квартиры он вынес телевизор, микроволновку и дубленку. Также преступник прихватил паспорт и водительское удостоверение погибшего. Общая стоимость украденного имущества составляет 6462 гривны.

Тело погибшего обнаружил его сын спустя два дня после трагедии. Во время обыска дома подозреваемого правоохранители нашли орудие преступления и украденные вещи.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Донецкая областная прокуратура сообщила о подозрении задержанному в умышленном убийстве, разбойном нападении и похищении документов (п. 6, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как застолье в Одесской области переросло в жестокое убийство. Чтобы скрыть следы преступления, убийца вывез на автомобиле тело жертвы в лес, где изуродовал его и поджег.