Трое погибших и изуродованные автомобили: пьяный водитель BMW влетел в остановку в Хмельницком (фото)

Виновник задержан на месте происшествия

В Хмельницком произошло трагическое ДТП. 18 ноября, в 07:20 на остановке по ул. Заречанской, 9 водитель автомобиля BMW X6, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на остановку общественного транспорта.

В результате происшествия погибли три женщины. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Подробности ДТП

По предварительным данным полиции, перед столкновением с остановкой автомобиль BMW X6 сначала врезался в две другие машины – Skoda Octavia и Mazda. После этого неуправляемый автомобиль на большой скорости вылетел на остановку общественного транспорта.

В результате аварии на месте погибли три женщины в возрасте 60, 56 и 53 года. Водитель, который имел явные признаки алкогольного опьянения, был задержан правоохранителями непосредственно на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за несколько дней до этого на трассе под Хмельницким произошла смертельная авария. От авто осталась только куча металла.