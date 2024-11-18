Авто влетело в микроавтобус, вызвав тройное ДТП в Киевской области. Среди пострадавших – ребенок (фото)

Движение по трассе частично перекрыто

В понедельник, 18 ноября, в Киевской области произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в результате чего пострадали по меньшей мере 9 человек.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Отмечается, что авария произошла утром возле Кагарлыка.

"Предварительно правоохранители установили, что водитель легкового автомобиля Fiat, выполняя маневр поворота налево, выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes. В результате происшествия автомобиль Chevrolet, двигавшийся позади Fiat, совершил столкновение с последним", — говорят в полиции.

Пока известно о 9 пострадавших. Спасатели провели деблокировку одного из них.

"Среди травмированных — 10-летний ребенок, находившийся в легковушке Fiat. В настоящее время врачи оказывают помощь всем участникам события", — говорится в сообщении.

На месте аварии продолжают работать правоохранители Обуховского районного управления полиции, врачи и спасатели.

В полиции отметили, что в результате этой аварии частично перекрыто движение на автодороге Киев-Знаменка. Водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрута.

Напомним, недавно в Черкассах легковушка сбила семью прямо на пешеходном переходе. Пострадавшим удалось избежать тяжелых травм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Хмельницком произошла смертельная авария. Пьяный водитель BMW влетел в остановку, известно о 3 погибших.