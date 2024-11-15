На трассе под Хмельницком произошла смертельная авария, а от авто осталась лишь груда металла

Причины и обстоятельства ДТП устанавливается

В пятницу, 15 ноября, в Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе дорогу не поделили грузовик и легковушка.

В результате столкновения "ВАЗ" превратился в груду металла, а 34-летний водитель скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Известно, что в Хмельницком районе на трассе сообщением "Стрый — Изварино" около 10:00 часов столкнулись грузовик Renault Premium и легковой автомобиль "ВАЗ". Удар был настолько сильным, что легковушку буквально смяло, а части кузова разлетелись по проезжей части.

Отмечается, что авария произошла неподалеку от села Малиничи.

В результате аварии водитель "ВАЗа" скончался на месте. Ему было всего 34 года.

Как установили полицейские, за рулем грузовика находился 56-летний житель Ивано-Франковской области.

По данному факту открыли уголовное производство.

Следствию предстоить выяснить причины ДТП и все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.

Авария произошла возле села Малиничи

Напомним, в поселке Буштино Тячевского района на Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Здесь микроавтобус столкнулся с грузовиком и в результате аварии водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте ДТП.

Также в больницу доставили пассажирку грузового автомобиля. Полицейские освидетельствовали водителя грузовика — в его крови не обнаружено ни следов алкоголя, ни следов наркотиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Винницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли мать и сын. Мальчику было всего 12 лет.