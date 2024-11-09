На самом высоком мосту Европы произошло серьезное ДТП с пострадавшими (фото)

В результате ДТП на самом высоком мосту Европы есть пострадавшие

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщило в Facebook Главное управление Национальной полиции Украины в Хмельницкой области. ДТП произошло в пятницу, 8 ноября, около 10:15 на мосту "Бегущая Лань". Автомобиль Renault Scenik под управлением 31-летней жительницы Каменец-Подольского столкнулся с автомобилем "ЗАЗ Славута", за рулем которого находился 42-летний житель села Зиньковцы.

После этого водитель автомобиля "ЗАЗ" не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia Ceed под управлением 64-летнего водителя, а затем — с автомобилем Volkswagen CC, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате аварии водитель и пассажиры автомобиля "ЗАЗ Славута" 66-ти, 64-х и 70-ти лет получили телесные повреждения. Два человека оказались в больнице.

По данному факту было начато производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее потерпевшие телесные повреждения).

Мост "Бегущая Лань" проложен через реку Смотрич в Хмельницкой области на автомагистрали Н03. Его строительство началось в 1966 году и завершилось в 1973 году. Мост был построен из стали и железобетона: впервые при строительстве была применена бистальная конструкция. Через мост в 1980 году прошла эстафета Олимпийского огня — тогда игры проходили в Москве. Также мост "Бегущая Лань" является местом для прыжков по банджи-джампингу.

До 2022 года данный мост считался самым высоким в Украине (54 метра, в разных источниках высота колеблется от 50 до 70 метров). В то же время данный мост является самым высоким в Европе.

Расстояние между опорами – 174 метра. Длина моста – 379,14 метров. Ширина проезжей части – 14 метров, тротуаров – по 2,5 метра. Сейчас самый высокий вантовый новый мост в Запорожье, высотой 166 метров.

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