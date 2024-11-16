В Кривом Роге произошло такое страшное ДТП, что люди подумали гремят взрывы (фото и видео)

Причину аварии устанавливает полиция

Ранним утром в субботу, 16 ноября в городе Кривой Рог произошло ДТП. Водитель погиб на месте.

Как сообщил Telegram-канал "Свои Кривой Рог", авария произошла на улице Вадима Гурова. Человек за рулем авто Chevrolet влетел в столб.

По словам жителей домов, расположенных около места ДТП, автомобиль летел на очень большой скорости. Звуки от удара автомобиля о столб были настолько сильными, что люди восприняли их за взрывы.

Опубликовано фото и видео с ДТП. Передняя часть автомобиля сильно повреждена.

На месте работает полиция. Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства аварии.

Как сообщал "Телеграф", 15 ноября в Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе дорогу не поделили грузовик и легковушка. Удар был настолько сильным, что легковушка буквально смялась, а части кузова разлетелись по проезжей части. "ВАЗ" превратился в груду металла, а 34-летний водитель скончался на месте.

Также мы писали, что в селе Заможное Новоборисовской общины произошла ужасная трагедия. 45-летний мужчина, управляя трактором в нетрезвом состоянии, совершил наезд на 15-летнего местного жителя. Подросток погиб.