Трактором раздавил ребенка: страшное ДТП в Одесской области при участии пьяного водителя

Он даже не заметил этого

В селе Заможное Новоборысовской общины произошла ужасная трагедия. 45-летний мужчина, управляя трактором в нетрезвом состоянии, совершил наезд на 15-летнего местного жителя.

Тело погибшего обнаружила местная жительница на обочине дороги. На место сразу прибыли правоохранители. Они зафиксировали на теле подростка травмы, характерные для ДТП. Об этом сообщается в полиции Одесской области.

Полицейские через несколько часов установили личность виновника трагедии. Им оказался житель соседнего села, управлявшего трактором. В ходе проверки выяснилось, что водитель был под хмельком. В объяснениях мужчина рассказал, что возвращался от брата, где употреблял алкоголь, и не заметил, как совершил наезд на человека.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок.

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Транспортное средство изъято. Идет установление всех обстоятельств происшествия", — сообщил следователь Владимир Атанасов.

Тело погибшего подростка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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