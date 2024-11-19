Мужчина зарезал брата-близнеца после ссоры: как его наказал суд

Подсудимый утверждал, что это была самооборона

Мужчина в Черкасской области зарезал собственного брата-близнеца из-за неприязненных отношений, которые неоднократно приводили к дракам и поножовщине.

Не последнюю роль в этом сыграла любовь к алкоголю. Об этом пишет местное издание "18000" со ссылкой на приговор Лысянского районного суда.

Подсудимый рассказал, что вместе со своим братом-близнецом работал во дворе и распивал спиртное, после чего ушел спать. Позже к нему пришел брат и стал провоцировать конфликт.

Согласно показаниям мужчины в суде, ранее близнец наносил ему удары ножом во время ссор. На этот раз потерпевший якобы снова схватился за нож и угрожал зарезать брата. Во время борьбы тот, защищаясь, отобрал холодное оружие и сам нанес удары брату.

Отмечается, что потерпевший получил удары ножом в спину, грудную клетку и живот. В результате травм он скончался на месте. Подсудимый свою вину признал частично, утверждая, что это была самооборона.

Несмотря на это, суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство) и назначил семь лет тюремного заключения.

Кроме того, его обязали уплатить в пользу государства процессуальные расходы в сумме 13 025 гривен.

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