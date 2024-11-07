Летел с 11 этажа: в Киеве из окна новостройки выпал парень (фото)

Все обстоятельства инцидента выясняются

Трагическое событие произошло в четверг, 7 ноября, на улице Телиги, 25 в Киеве. Около 14 часов в полицию поступило сообщение о том, что с 11-го этажа выпал молодой человек.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram. Сейчас точно не известно, выпал ли парень из окна в результате несчастного случая, или выпрыгнул сам, совершив самоубийство.

"На Телиги труп. Парень лет 19 выпрыгнул с 11-го этажа. СОГ на месте", — пишут в паблике.

На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа. В ходе осмотра территории было обнаружено тело молодого парня. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Тернопольской области женщина выпрыгнула из окна пятого этажа, но перед этим утопила свою дочь. Полиция уже приступила к расследованию. Известно, что женщина долгое время страдала от послеродовой депрессии. Когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать ребенка, но не смогла, поэтому решила прыгнуть из окна.

Также мы сообщали об ужасной трагедии в Кривом Роге, где из окна двухэтажного жилого дома выпал двухлетний ребенок. Малыш получил серьезные травмы и оказался в больнице.