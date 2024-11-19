На трамвайной остановке в Киеве умер человек: движение транспорта приостановлено (видео)

В сети появилось видео с места происшествия

В Киеве на трамвайной остановке скончался человек. На месте работают медики.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Труха Киев".

Как рассказали в сети, на остановке скоростного трамвая "Гната Юры" человеку стало плохо. Прохожие вызвали скорую помощь.

К сожалению, мужчину не удалось спасти. Вроде бы медики говорят, что он умер.

На видео можем видеть мужчину, лежащего на скамье. Возле него стоит врач.

В сети пишут, что движение общественного транспорта было приостановлено.

Пока обстоятельства происшествия неизвестны. Официальной информации тоже пока нет.

Напомним, на днях в Голосеевском районе Киева произошла трагедия – из окна дома выпала девушка. Бездыханное тело лежало на крыше трехэтажного здания и для его транспортировки понадобилась помощь спасателей.

Известно, что возле ТЦ "Олимпийский" по улице Большая Васильковская из окна дома выпала девушка. Она приземлилась на крышу трехэтажного здания и осталась там лежать.

Очевидцы вызвали милиционеров, медиков и спасателей. К сожалению, от полученных травм она скончалась.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь прямо на глазах патрульных.