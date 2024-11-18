В Одесской области мужчина отрубил ребенку голову и пытался совершить суицид (фото и видео)

Это произошло после целой ночи употребления алкоголя

В Березовском районе Одесской области 41-летний мужчина топором отрубил голову 5-летней девочке. После этого он пытался покончить с собой.

Как сообщили в полиции области, житель одного из населенных пунктов Ширяевской поселковой громады всю ночь дома употреблял алкогольные напитки. В этом же доме находились дети, и когда утром проснулась 5-летняя внучка его сожительницы, мужчине это не понравилось, он набросился на ребенка с топором и отрубил ей голову. Остальные дети не пострадали.

Убив девочку, мужчина пытался совершить суицид, порезав себе шею ножом. Ему оказали медицинскую помощь. На месте трагедии работают следователи. Полиция изъяла топор и нож, которые будут отправлены на экспертизу.

Злоумышленник задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Как сообщал "Телеграф", 13 ноября в Хмельницкой области 76-летний пенсионер насмерть забил топором своего односельчанина. Он пытался скрыть содеянное, но не получилось.