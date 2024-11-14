Изуродовал и сжег труп: как застолье в Одесской области переросло в жестокое убийство (фото)

Задержанному грозит длительный срок заключения

Полицейские Одесской области обнаружили и задержали подозреваемого в жестоком убийстве своего односельчанина.

Об этом сообщили в областном управлении национальной полиции Украины. Преступление произошло в конце октября в одном из населенных пунктов Балтской территориальной громады. Во время проведения оперативно-следственных действий было обнаружено изуродованное и сожженное тело, принадлежавшее 49-летнему мужчине.

По предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть наступила в результате проникающей колото-резаной раны груди с повреждением сердца. Подозрение упало на 29-летнего мужчину, ранее уже отбывавшего наказание.

Следствие установило, что в день трагедии оба мужчины вместе употребляли алкогольные напитки. Во время застолья возникла ссора — подозреваемый нанес жертве удар ножом в грудь. От полученных ран мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, убийца вывез на авто тело в лесной массив, где изуродовал его и поджег.

Злоумышленник был задержан оперативниками управления уголовного розыска и следователями из следственного управления ГУНП Украины в Одесской области. Еще к операции были привлечены работники оперативных и следственных подразделений Балтского и Подольского территориальных подразделений полиции, а также бойцы спецподразделения "КОРД".

Задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве приговорили к 13 годам лишения свободы мужчину, хладнокровно застрелившего военного во время дорожного конфликта.