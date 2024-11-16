76-летний пенсионер зарубил соседа до смерти топором в Хмельницкой области

Они поссорились во время застолья

В Хмельницкой области 76-летний пенсионер насмерть забил топором своего односельчанина. Он пытался скрыть содеянное.

Как сообщила полиция области, трагедия произошла на Красиловщине 13 ноября. Вечером в одном из сел 76-летний мужчина пришел в гости к своему 59-летнему односельчанину.

Они вместе выпивали алкоголь, но между мужчинами разгорелась ссора. Гость так разозлился, что схватил топор и несколько раз ударил им хозяина дома по голове.

После этого пенсионер ушел. А пострадавший скончался от полученных травм. Утром злоумышленник сказал соседке, что нашел убитого односельчанина у него дома. Женщина сразу вызвала полицию.

Полицейские установили, что произошло накануне, и задержали пенсионера. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Если вина мужчины будет доказана, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как сообщал "Телеграф", в Киевской области мужчина зарубил топором своего товарища. Инцидент произошел в селе Троицкое Белоцерковского района 6 октября около четырех часов утра.