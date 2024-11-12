Появились подробности массового убийства в Запорожье: мужчина застрелил знакомых и соседа (фото)

Что стало причиной конфликта — неизвестно

Появились подробности страшного убийства в Запорожье : в ночь на 11 ноября во время застолья мужчина устроил стрельбу. Он убил четырех человек, после чего застрелился сам.

Как сообщает местное издание "ЗаБор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, трагедия произошла в Южном микрорайоне областного центра. Мужчина застрелил двух женщин и мужчину, с которыми отдыхал, а потом еще и соседа, выбежавшего из квартиры, чтобы пожаловаться на шум.

По предварительной информации, 31-летний мужчина снимал квартиру на первом этаже многоэтажки в районе "Ромакса" (Водограйна, 7). По словам соседей, он был тихим и спокойным.

Вечером 11 ноября он пришел в гости к паре, снимавшей квартиру на 7-м этаже этого же дома. К ним присоединилась еще одна девушка. Выпили они немного: на месте нашли бутылку вина и виски, несколько бутылок пива.

Из-за чего произошел конфликт, неизвестно, однако в какой-то момент мужчина ушел к себе на первый этаж. Вероятно, он взял свой табельный пистолет "Форт-20" и вернулся в компанию.

После этого последовали крики, громкие разговоры, стук по батареям. Дальше раздались выстрелы. Тела двух 28-летних девушек обнаружили в одной комнате, на одном из тел было 6 пулевых ранений. Тело 38-летнего парня лежало в другой комнате. Вероятно, девушки пытались спастись, закрывшись в комнате.

Из-за шума из собственной квартиры вышел 43-летний сосед, который хотел сделать замечание. Мужчина выстрелил в него еще в тамбуре. После этого стрелок сел на подоконник и выстрелил себе в голову, упав с 7-го этажа.

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Ходят слухи, что стрелок якобы военный. Источники "ЗаБор" в полиции этой информации не подтвердили, однако и не опровергли.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве суд приговорил к 10 годам заключения мужчину, который зверски убил собственного сына. Злоумышленник зарезал его, расчленил, а остатки замуровал в гараже.