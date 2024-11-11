Совершил убийство 4 человек и покончил с собой. В Запорожье расследуют страшное преступление
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Трагедия случилась в одном из районов города
Сотрудники полиции расследуют обстоятельства расстрела нескольких человек в Запорожье. Преступление произошло в понедельник, 11 ноября, в 3 часа ночи.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Запорожской области. По данным правоохранительных органов, в одной из квартир в Коммунаровском районе города мужчина открыл стрельбу.
В результате погибли двое мужчин и две женщины. После этого подозреваемый совершил суицид. Он застрелился, а его тело упало вниз с 7-го этажа.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов: следственно-оперативная группа, криминалисты и другие профильные службы. Между тем в социальных сетях появились фото, на которых, вероятно, запечатлены убитые в результате данной трагедии люди.
Осторожно, фото 18+ не рекомендуются людям с неустойчивой психикой!!!
Напомним, в ночь на 11 ноября российские военные совершили атаки по Запорожью и Николаеву. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, включая детей. Оккупанты не прекращают обстрелы украинских городов.
Как сообщал "Телеграф" ранее, на Западном кладбище Кривого Рога неизвестный расстрелял памятник погибшего бойца Романа Юрченко.