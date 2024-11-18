Убил дворника и десять лет жил в подъезде: в Киеве будут судить иностранца, что ему грозит (видео)

На одежде нашли пятна крови, но он говорил, что они от чая

Печерская окружная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего иностранца. Он обвиняется в убийстве работника коммунального предприятия.

Трагический инцидент произошел в июле 2024 года по улице Богомольца в Киеве. По данным следствия, между дворником и прохожим возник словесный конфликт, во время которого последний внезапно ударил ножом в висок 40-летнего коммунальщика. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Тяжело раненого мужчину нашли случайные прохожие и вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, через несколько дней потерпевший скончался в больнице, не приходя в сознание.

Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день после совершения преступления. Им оказался гражданин иностранного государства, имеющий криминальное прошлое. В 2010 году он уже отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений жителю Печерского района. Тогда он получил 7 лет заключения, но через 4 года вышел по амнистии.

После увольнения мужчина поселился на лестничной площадке жилого дома в Печерском районе, где прожил почти десятилетие. Из-за просроченных документов он подлежал депортации из Украины, но из-за бездомного образа жизни этого не было сделано.

Во время задержания у подозреваемого была обнаружена одежда со следами крови, хотя сам он утверждал, что это пятна от чая.

По статье об умышленном убийстве обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей в Киевском следственном изоляторе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Славянске мужчина жестоко убил соседа из-за долга. Убедившись в смерти жертвы, убийца снял с его пальца серебряный перстень.