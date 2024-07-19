На Киевщине женщина совершила самоподжог перед зданием суда: что могло стать причиной (видео)

У нее обожжено 70% тела

В Киевской области, в Белоцерковском районе, женщина совершила акт самосожжения перед зданием суда. Она выжила, но получила значительные ожоги.

Инцидент произошел 18 июля, около 16:00, сообщили в полиции. Сотрудники охраны суда заметили, что какая-то женщина перед зданием обливает себя воспламеняющимся веществом. Охранники пытались остановить ее, но женщина действовала быстро и решительно, она подожгла себя, мгновенно вспыхнуло пламя, пошел дым.

Один из охранников быстро сориентировался, подбежал к женщине с огнетушителем и начал тушить пламя. К суду вызвали "скорую". На момент приезда медиков женщина была в сознании, но она получила около 70% ожогов тела. Ее срочно доставили в больницу.

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Известна возможная причина поступка женщины. По предварительной информации, они с мужем в судебном порядке решали вопрос по поводу прав на ребенка. Начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал "Телеграф", в марте на Киевщине мужчина поджог дом со своими знакомыми внутри. Одна из женщин погибла.