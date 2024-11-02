Легковушка не пропустила "скорую": в Нежине произошло серьезное ДТП (фото)

Полиция устанавливает все детали происшествия

В Нежине водитель легковушки не пропустил автомобиль "Скорой помощи", что привело к столкновению. Из-за этого три человека получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области. Столкновение произошло около 11:30 в субботу, 2 ноября.

Отмечается, что водитель BMW выполнял поворот с улицы Защитников Украины на улицу Шевченко на разрешающий сигнал светофора, а врачи двигалась по Шевченко на красный свет, но со включенными звуковыми и световыми сигналами.

После столкновения карету "скорой" выбросило на тротуар, где она сбила женщину-пешехода и затем влетела в дерево.

В больницу после этого доставили пешехода, фельдшера и водителя спецтранспорта. Водитель легковушки, а также беременная женщина, которая находилась в "скорой", травм не получили.

Полиция устанавливает все детали происшествия и принимает решение об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к получению тяжелого телесного повреждения).

Как сообщалось ранее, во Львовской области произошло тройное ДТП. В результате аварии один водитель легковушки скончался, а двое — получили телесные повреждения.