В Киеве произошло масштабное ДТП с участием маршрутки (фото и видео)

Предварительно, причиной аварии послужил выезд одной из авто на встречку

В пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и маршрутного такси. Инцидент случился на Харьковском шоссе.

Количество пострадавших пока не известно. Об этом сообщает Полиция Киева в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что по предварительной информации, одна из машин выехала на встречную полосу, в результате чего произошла масштабная авария.

"Количество пострадавших уточняется, предварительно известно, что телесные повреждения получили водитель маршрутки и легковушки", – говорится в публикации.

По информации "Київ ІНФО", в салоне одного из автомобилей находятся люди, которых зажало искореженным металлом.

Напомним, страшное ДТП произошло 29 октября на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская". Пешехода сбило авто, а на встречной полосе переехало другое. От полученных травм мужчина погиб на месте.

В этот же день на Закарпатье микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате столкновения водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте ДТП. Также в больницу доставили пассажирку грузового автомобиля.