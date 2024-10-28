Бойцов батальона "Айдар" сбили во время комендантского часа: что известно о ДТП

Суд затягивается, а меру пресечения виновнику аварии за два месяца так и не выбрали

В прифронтовой зоне пьяный мужчина якобы сбил бойцов батальона "Айдар", в результате чего они получили тяжелые ранения. Инцидент произошел во время комендантского часа.

Издание Новини.LIVE сообщает, что суд затягивают, а виновник дорожно-транспортного происшествия через два месяца после аварии продолжает водить автомобиль.

"Как рассказывают сами защитники, произошло ДТП еще и во время комендантского часа. Военные получили тяжелые травмы, однако водитель до сих пор имеет водительское удостоверение и продолжает ездить на авто", – говорится в публикации.

Также издание пишет, что по словам бойцов, подозрение фигуранту объявляли два месяца. За это время он успел переписать и продать свое имущество. Кроме того, мужчина развелся с женой, которая якобы работает в горсовете.

Кроме того сообщается, что ни одно судебное заседание не дало результатов, а многочисленные адвокаты затягивают процесс. Меры пресечения водителю не выбрали.

"Где именно произошло ДТП и сколько защитников пострадало, не сообщают. В полиции эту ситуацию еще не комментировали", – пишут журналисты.

Ранее мы сообщали, что в Ужгороде на перекрестке автомобили Škoda и Range Rover спровоцировали тройное столкновение. Информации о пострадавших в результате аварии нет.