Люди на скорости вылетели из авто. В Киеве ужасная авария, есть погибшие (фото, видео)

Удар был ужасающей силы

Ужасное ДТП произошло утром 4 ноября на улице Заболотного в киевском микрорайоне Теремки. Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль с людьми, после чего взлетел с дороги и протаранил торговые точки.

По предварительной информации, в результате аварии есть погибшие. Соответствующие фото и видео ДТП распространяют в соцсетях.

Обновлено. В полиции Киева сообщили, что в результате ДТП погиб 1 человек, еще один — тяжело травмирован. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором столкнулись 4 транспортных средства. Число пострадавших уточняется. Впрочем, журналисты "Киев24" говорят, что в результате трагедии погибли уже 2 человека.

По сообщениям очевидцев, водитель автобуса мог уснуть за рулем. Транспортное средство наехало на легковое авто, после чего выехало за пределы проезжей части, пересекло газон и столкнулось с МАФами. Столкновение было такой силы, что пассажиры выпадали из легковушки.

В результате столкновения от легкового авто осталась лишь куча металла. На месте происшествия прохожие пытались помочь пострадавшим и деблокировать людей из изуродованного автомобиля.

На место аварии прибыли экипажи полиции, медики и спасатели. Очевидцы сообщают о погибших – их тела лежали на проезжей части.

"Телеграф" обратился в полицию по поводу причин и последствий ДТП. Ожидаем информацию.

Ранее "Телеграф" также сообщал об ужасном ДТП во Львовской области. Пешехода сбило одно авто, после чего его отбросило на встречную полосу, где переехало другое.