Украинец погиб во время работы на эвакуаторе в Германии

Виновник ДТП скрылся с места происшествия

В Германии произошло ДТП с летальным исходом. Трагический случай зафиксировала полиция страны на автомагистрали A2 вблизи Магдебургского перекрестка в федеральной земле Саксония-Ангальт в центральной части страны.

По информации немецкого издания Bild, 38-летний гражданин Украины работал на месте предыдущей аварии. Человек занимался загрузкой поврежденного транспортного средства на эвакуатор. Во время выполнения работ его сбил проезжавший мимо автомобиль.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 2 ноября. По данным полиции, пострадавший находился у водительской двери автомобиля, когда его отбросило на обочину. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины.

Водитель транспортного средства, совершившего наезд, скрылся с места аварии. Правоохранительные органы проводят расследование для установления личности виновника ДТП. Пока его еще не нашли. Из-за ДТП движение в обоих направлениях на трассе в направлении Берлина было полностью заблокировано. Впрочем, через некоторое время проезд открыли.

Напомним, что недавно в Киеве произошло масштабное ДТП с участием маршрутки. Одна из машин выехала на встречную полосу, в результате чего произошла масштабная авария.