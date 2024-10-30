Пешехода сбило авто, а на встречной переехало другое: ужасное ДТП во Львовской области (фото)

Шансов выжить у него не было

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло 29 октября около 22:30 на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская". Вблизи села Смереки Львовского района сбили пешехода.

В результате наезда двух автомобилей погиб мужчина. Об этом сообщает полиция Львовской области.

По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz, 58-летний житель Шептицкого района, совершил наезд на 46-летнего пешехода из одного из сел Львовского района. После этого пострадавшего отбросило на встречную полосу, где на него совершил наезд автомобиль Citroen C4 под управлением 36-летнего жителя Львовского района.

От полученных в результате ДТП травм пешеход погиб на месте происшествия. Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Оно может караться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Правоохранители выясняют все обстоятельства этого трагического события и устанавливают личность погибшего пешехода.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Закарпатье микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии есть жертвы.