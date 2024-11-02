Три авто столкнулись во Львовской области. Один водитель погиб, двое – пострадали (фото)

Виновнику грозит до трех лет тюрьмы

На Львовщине задержали водителя-участника смертельного ДТП, во время которого столкнулись три автомобиля. В результате аварии один водитель скончался, а двое — получили телесные повреждения.

Об этом сообщает полиция Львовской области. Отмечается, что инцидент произошел вечером 1 ноября в селе Ременов Львовского района.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Audi A4, 22-летний житель одного из села Львовского района, совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилями Seat Leon, который двигался во встречном направлении под управлением 25-летнего жителя города Сколе, и Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился житель поселка Добротвор в возрасте 45 лет", — говорится в сообщении.

На месте ДТП от полученных травм скончался водитель Seat, а водители Audi и Chevrolet получили травмы. Полиция задержала водителя Audi, который спровоцировал смертельное ДТП.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Полицейские устанавливают детали происшествия.

Напомним, что в Киеве 1 ноября также произошло ДТП с участием маршрутки и трех автомобилей.

Ранее "Телеграф" писал, что на Львовщине в результате аварии пешехода сбило авто, а на встречной переехало другое.