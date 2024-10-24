Пес отказался покидать хозяина после смертельной ДТП под Киевом (видео)

Мужчина погиб, но его собака отказалась покидать тело хозяина

В четверг, 24 октября, в городе Вишневое Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Грузовой автомобиль сбил человека на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киевской области. Трагедия случилась утром: водитель грузового автомобиля DAF двигался из Киева по направлению к Боярке. На подъезде к пешеходному переходу грузовик не снизил скорости и сбил человека, который в этот момент переходил дорогу через переход.

В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи следственного управления полиции Киевской области открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

Также в сети появилось щемящее видео после данной аварии. Мужчина был с собакой — четырехлапый любимец отказался покидать тело хозяина после смерти и находился рядом все это время.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на перекрестке Тростянецкого и Харьковского шоссе в Киеве произошло ДТП: легковая машина врезалась в карету "скорой помощи".