Три машины всмятку: под Днепром произошло серьезное ДТП (фото)

Один из пострадавших получил тяжелые травмы

В Подгородном, что в нескольких километрах от Днепра, произошло тройное ДТП. Из-за этого один человек получил тяжелые травмы, точное количество пострадавших устанавливается.

О происшествии сообщили местные telegram-каналы. Отмечается, что столкновение произошло, когда синий автомобиль совершал поворот, но в этот момент в него врезался черный.

Один из автомобилей после столкновения отбросило в припаркованную на обочине красную "Таврию".

Согласно словам очевидцев, которые приводит "Днепр оперативный", из-за столкновения сильно пострадал водитель синего автомобиля. После удара он потерял сознание, а прибывшие на место врачи увезли его в больницу с переломом грудной клетки.

Местные каналы сообщают, что ДТП случилось на улице Шоссейной, а исходя из данных карт сервиса Google можно понять, что это произошло в районе поворота на улицу Советскую.

Как сообщалось ранее, во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и Dodge. В результате столкновения есть погибший, а еще трое человек получили телесные повреждения.