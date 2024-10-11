Три десятка пострадавших, есть погибшие: ужасное ДТП произошло под Львовом (фото)

Столкнулись автобус, фура "Новой почты" и несколько легковых авто

Утром 11 октября во Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на автодороге международного значения М-06 Киев – Чоп. Столкнулись сразу несколько транспортных средств, среди которых автобус международного сообщения и грузовик. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

По информации начальника Львовской областной военной администрации Сергея Козицкого, авария произошла около 06:30 на объездной дороге Львова недалеко от села Чишки. В ДТП попали автобус международных перевозок, курсировавший по маршруту "Варшава — Одесса", грузовой автомобиль компании "Новая Почта" и несколько легковых транспортных средств.

По состоянию на 07:00 было известно об одном погибшем лице и 27 травмированных. Пострадавшие получили повреждение разной степени тяжести. Однако впоследствии Сергей Козицкий сообщил об увеличении числа погибших до двух человек.

Из-за аварии движение на этом участке дороги было полностью перекрыто. Для объезда места ДТП транспортные средства направлялись через Винники.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция. Это дорожно-транспортное происшествие стало одним из самых больших по количеству пострадавших во Львовской области за последнее время.

UPD в 08:20. Максим Козицкий сообщил, что, к сожалению, в результате ДТП уже трое погибших.

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