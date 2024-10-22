В Черкасской области произошло смертельное ДТП: в автомобиле был малолетний ребенок (фото)

Правоохранители устанавливают все обстоятельства

Во вторник, 22 октября, на автодороге "Киев-Одесса" возле города Умань Черкасской области произошло смертельное ДТП. В нем погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области. Предварительно установлено, что утром 22 октября водитель автомобиля Daewoo Matis, во время разворота, не уступил водителю автомобиля BMW.

По данным правоохранителей, в результате столкновения погиб 80-летний водитель первого транспортного средства. 31-летнего водителя BMW и его 2-летнюю пассажирку осмотрели медики, мужчина и ребенок не пострадали.

Полицейские выясняют все происшествия ДТП. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Умань на карте

Напомним, 21 октября в Киеве произошло жуткое ДТП. Грузовик на скорости въехал в заднюю часть маршрутки. В результате аварии погибла 72-летняя пенсионерка. Также 5 человек травмированы.