Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием дикого животного (видео)

Авто разбито просто вдребезги

В среду, 23 октября под Киевом произошла серьезная авария. На скорости водитель легковушки допустил столкновение с лосем, который выскочил на дорогу.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев Оперативный". Отмечается, что дикое животное погибло, к сожалению.

Судя по состоянию авто марки Volkswagen, столкновение было очень сильным. Передок автомобиля разбило вдребезги. Кроме этого пострадали лобовое стекло и крыша.

О состоянии водителя легковушки неизвестно. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

По информации паблика, ДТП произошло вблизи Киева на автодороге, в народе известном как "Варшавка", на выезд в сторону Бородянки.

ДТП на "Варшавке"

Также пользователи сети поделились видео с места происшествия.

Напоминаем, что на днях в Киеве произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и почти влетел в станцию метро "Берестейская".

По предварительным данным, легковой автомобиль двигался в сторону центра города, но не справился с управлением и вылетел из проезжей части, совершив кульбит.

Далее машина приземлилась рядом с подземным переходом, ведущим к станции метрополитена "Берестейская".

Водитель получил травмы, но остался в живых. К счастью, обошлось без других пострадавших, а также погибших.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в маршрутку с людьми влетел грузовик. В результате аварии погибла женщина, а также много пострадавших.