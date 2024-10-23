Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием дикого животного (видео)
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Авто разбито просто вдребезги
В среду, 23 октября под Киевом произошла серьезная авария. На скорости водитель легковушки допустил столкновение с лосем, который выскочил на дорогу.
Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев Оперативный". Отмечается, что дикое животное погибло, к сожалению.
Судя по состоянию авто марки Volkswagen, столкновение было очень сильным. Передок автомобиля разбило вдребезги. Кроме этого пострадали лобовое стекло и крыша.
О состоянии водителя легковушки неизвестно. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
По информации паблика, ДТП произошло вблизи Киева на автодороге, в народе известном как "Варшавка", на выезд в сторону Бородянки.
Также пользователи сети поделились видео с места происшествия.
Напоминаем, что на днях в Киеве произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и почти влетел в станцию метро "Берестейская".
По предварительным данным, легковой автомобиль двигался в сторону центра города, но не справился с управлением и вылетел из проезжей части, совершив кульбит.
Далее машина приземлилась рядом с подземным переходом, ведущим к станции метрополитена "Берестейская".
Водитель получил травмы, но остался в живых. К счастью, обошлось без других пострадавших, а также погибших.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в маршрутку с людьми влетел грузовик. В результате аварии погибла женщина, а также много пострадавших.