Трое подростков влетели в авто на мотоцикле в Одесской области (фото)

Они попали в больницу

В Болградском районе Одесской области в пятницу, 25 октября, около 13 часов в одном из сел Арцизской общины произошло ДТП. В аварии травмировались трое подростков.

Как сообщили в полиции области, по предварительным данным, 16-летний парень ехал на мотоцикле и вез двух девушек такого же возраста. Он хотел обогнать ехавшую в попутном направлении легковушку, но 73-летний водитель решил повернуть налево, не подав сигнал поворота. Мотоцикл и автомобиль столкнулись.

Пострадал мотоциклист и обе его пассажирки. Их с разными телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель легковушки травм не получил. Обоих водителей проверили на алкогольное опьянение, они были в трезвом состоянии.

"Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что причинило потерпевшему средней тяжести телесное повреждение. В рамках производства транспортные средства помещены на арестплощадку и назначен ряд экспертиз", — добавили в полиции.

Как сообщал "Телеграф", 22 октября, на автодороге "Киев-Одесса" возле города Умань Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В нем погиб один человек.