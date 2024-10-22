Машины столкнулись и вылетели на газон: из-за ДТП в Днепре пострадал ребенок (фото, видео)

Citroen попытался развернуться, но в этот момент по левой полосе ехала другая иномарка

Во вторник, 22 октября, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие. Вблизи Ледовой арены столкнулись Subaru и Citroen, в результате чего оба автомобиля вылетели в зеленую зону.

К сожалению, пострадал ребенок. Об этом передает корреспондент "Информатора" с места происшествия.

Инцидент произошел около 15:00 на Набережной Заводской. По предварительной информации, полученной журналистами от патрульных полицейских, пострадал малолетний ребенок. Решается вопрос о его госпитализации. Отмечается, что травму лба получил водитель, который управлял Citroen.

Оба транспортных средства двигались из центра в сторону Красного камня. Citroen попытался развернуться, но в это время по левой полосе ехала Subaru. Иномарки столкнулись и вылетели на газон. На месте аварии работают медики и сотрудники полиции.

Напомним, переход на зимнее время увеличивает количество ДТП, потому что темнеет на час раньше. В последнее воскресенье октября 2024 года (27 числа) украинцы в последний раз переведут стрелки часов в час назад и навсегда останутся жить по "зимнему времени".