Заманил в гараж и изнасиловал 12-летнего ребенка: какой приговор вынес суд киевлянину

Изверг познакомился с девочкой через мессенджер Telegram

В Киеве к 14 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Преступника признали виновными сразу по четырем статьям уголовного кодекса.

В частности, киевлянин осужден за изнасилование, незаконное лишение свободы ребенка, хранение психотропного вещества и его введение в организм ребенка (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 314 УК) Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, преступление произошло в апреле 2023 года. Злоумышленник познакомился с девочкой через мессенджер Telegram. После переписки он договорился с ней о встрече. Используя психологическое давление, мужчина заставил несовершеннолетнюю пойти с ним в гараж.

В гараже преступник удерживал девочку против ее воли. Он обманом заставил ее употребить психотропное вещество, которое хранил незаконно. После этого киевлянин изнасиловал малолетнюю жертву.

Досудебное расследование по этому делу проводили следователи Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве. Прокуроры представили суду достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора.

Кроме продолжительного срока заключения, суд принял решение внести данные об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В настоящее время осужденный находится под стражей. Приговор предусматривает, что следующие 14 лет он проведет в местах лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Кировоградской области отец-педофил склонял к наркотикам и насиловал собственную дочь. За такие действия ему грозит наказание 15 лет или пожизненное лишение свободы.