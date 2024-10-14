Отец насиловал малолетних дочерей более двух лет, подробности ужасного преступления

Девочкам на момент начала совершения преступления было 10 и 13 лет

Более двух лет насиловал своих несовершеннолетних дочерей и приказывал им молчать об этом. В Харьковской области полиция задержала мужчину, который систематически принуждал к половому акту маленьких девочек.

К моменту начала совершения преступления детям было 10 и 13 лет. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

"По данным следствия, подозреваемый с весны 2022 года систематически насиловал своих дочерей. Потерпевшим девочкам на момент начала совершения преступления было 10 и 13 лет. Оставаясь с дочерьми наедине, мужчина совершал с ними действия сексуального характера и приказывал никому не сообщать об этом", — говорится в сообщении.

По ходатайству прокуроров подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование осуществляет Нацполиция.

Подозреваемый в изнасиловании дочерей

Насильнику сообщили о подозрении по факту изнасилования лиц, не достигших 14 лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Ему грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что директора реабилитационного центра во Львовской области подозревают в издевательствах над детьми. Воспитанники рассказали о том, что директор этого заведения регулярно совершал психологическое, физическое и сексуальное насилие в отношении детей.