Муж годами насиловал девочку на Херсонщине, пока та не забеременела: как его наказали

На суде он лишь частично признал свою вину

В Херсонской области суд вынес приговор по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетней. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за систематическое насилие над малолетней дочерью сожительницы.

Ювенальные прокуроры Херсонской областной прокуратуры доказали вину подсудимого в совершении ряда тяжких преступлений. Правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу, подтвердившую систематический характер преступных действий. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подробности уголовного производства

Следствие установило, что в течение нескольких лет злоумышленник совершал систематическое насилие над ребенком, когда оставался с ним наедине. На телефоне обидчика было обнаружено более 130 графических файлов, которые эксперты классифицировали как запрещенный контент. Преступления прекратились только после того, как потерпевшая забеременела. Тогда злоумышленник покинул семью, объяснив свой отъезд необходимостью ухода за матерью в другой области.

В ходе судебного процесса обвиняемый лишь частично признал свою вину. Однако результаты ДНК-экспертизы подтвердили его причастность к преступлениям. Суд признал мужчину виновным в нарушении статей 152, 156 и 301-1 Уголовного кодекса Украины.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей. После завершения возможных апелляционных процедур данные о преступнике внесут в специальный Реестр лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности малолетних. Досудебное расследование по делу проводили следователи СУ ГУНП в Херсонской области.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Закарпатье врач годами "развлекался" с пациентками. Он накачивал их препаратами и насиловал.