В Киеве отчим изнасиловал падчерицу с психическими расстройствами – девушка забеременела и родила (фото)

Насильнику грозит до 10 лет за решеткой

Жителя Киева обвиняют в изнасиловании 22-летней падчерицы с врожденными психическими расстройствами. Летом она забеременела и родила от него ребенка.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. Информация появилась в официальном телеграмм-канале ведомства.

Как рассказали в столичной прокуратуре, мать больной девушки узнала о беременности дочери только после обследования у врача-гинеколога. К тому времени она находилась уже на шестом месяце беременности.

У девушки есть проблемы с речью. Она не адаптирована к самостоятельной жизни и не способна осознавать последствия своих поступков и руководить ими. Поэтому не смогла объяснить, что с ней случилось и кто является отцом ребенка.

После рождения малыша была проведена экспертиза. Выяснилось, что отцом является 48-летний сожитель матери девушки. Он живет с семьей с 2019 года. Сам является уроженцем города Горловка. В последние годы жил в Киеве. Мужчина, пользуясь состоянием девушки, вступал с ней в половые отношения.

Больная девочка отказалась от новорожденной. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса – изнасилование близкого человека. Суд взял 48-летнего подозреваемого под стражу. Теперь насильнику грозит до 10 лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье врач годами "развлекался" с пациентами.