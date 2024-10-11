Трижды изнасиловал 8-классницу: в Кривом Роге знакомый матери напал на ее дочь (фото)

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Кривом Роге 25-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей знакомой. Об этом полиции сообщила мать пострадавшей.

Как отмечает местный канал "СВОИ", инцидент произошел в одной из квартир в Терновском районе.

"Из собственных источников нам известно, что подозреваемый признал, что имел половое сношение с 8-классницей. Вроде бы произошло это с согласия ребенка. По его словам, между ними произошло три половых акта без средств контрацепции", — говорится в материале.

По словам источника, 25-летний мужчина знакомый матери пострадавшей. Однажды вечером он проводил девушку домой, но потом соседи слышали из квартиры женский крик.

Правоохранители добавляют, что семья не состоит на учете у социальных служб. Однако соседи говорят, что мать любит выпить и часто кричит на дочь с использованием ненормативной лексики.

О фигуранте известно, что на него в 2022 году был составлен админпротокол за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Мать обратилась в полицию 8 октября, после чего правоохранители задержали мужчину. Терновский суд 11 октября избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Если вину молодого человека докажут, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге задержали маньяка-насильника.