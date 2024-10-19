Насильник в Харькове напал на двух женщин за один вечер (фото)

Злоумышленник был до этого судим

В Харькове 55-летний мужчина за один вечер попытался изнасиловать двух женщин. В обоих случаях жертвам удалось сбежать, а потому злоумышленнику пришлось очень быстро встретиться с правоохранителями.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции. Отмечается, что происшествие произошло в Новобаварском районе 18 октября.

Отмечается, что сообщение в полицию поступило от 24-летней местной жительницы, которая рассказала, что нападение произошло возле ее дома. По словам женщины, неизвестный мужчина подошел к ней, закрыл рот руками, начал душить и пытался изнасиловать повалив на землю. Пострадавшая смогла отбиться и сбежать.

Неподалеку от места преступления была выявлена 35-летняя женщина, которая смогла сбежать от насильника благодаря вмешательству случайного прохожего.

Злоумышленником оказался 55-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Против него открыли уголовное дело по статье о покушении на изнасилование, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге задержали 25-летнего мужчину, который трижды изнасиловал 13-летнюю дочь своей знакомой.