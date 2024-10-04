Застрелил из ружья и угнал авто: во Львовской области жестоко убили владельцев базы отдыха (фото)

В области объявили план "Перехват"

В пятницу, 4 октября, во Львовской области произошло двойное убийство супругов. Неизвестный мужчина из ружья застрелил владельцев комплекса для отдыха и нескольких озер.

Об этом сообщила Национальная полиция области. Отмечается, что супруги владели комплексом в селе Лопатин Шептицком районе и должны были поехать из него в 4 утра.

Но муж и жена не явились домой, поэтому зять поехал к ним, где обнаружил их убитыми.

"Неизвестный застрелил сначала женщину, потом мужчину. Убили из ружья, но оружия там нет. Также сейчас полиция выясняет, было ли ограбление", — отметил начальник Шептицкого районного отдела полиции Игорь Пидлужный.

Правоохранители не обнаружили свидетелей преступления. Поэтому полиция объявила план "Перехват" с 6 утра во Львовской области, но, по словам LVIV.MEDIA, убийца покинул пределы области.

Издание также пишет, что, по словам источника, речь идет о супругах Белоусовых. Их убили из охотничьего ружья.

"Тела тестя и тещи обнаружил в доме утром их зять. Он позвонил в полицию около 5 часов утра. Окровавленного 54-летнего владельца озера нашли в коридоре, тело его убитой жены обнаружили в комнате. Супругов застрелили из огнестрельного оружия. Лицо женщины было настолько изуродовано, что узнать ее сразу не удалось", — говорится в материале.

К тому же полиция, по словам источника, якобы уже имеет подозреваемого. Мужчина, одетый в камуфляж, украл авто жертв SsangYong Rexton, припаркованное у дома.

Анализируя это, правоохранители предполагают, что мотивом убийства было ограбление. Также за несколько дней до убийства в Лопатине местный житель заявил, что у него украли охотничье ружье. Вероятно, оно и стала орудием убийства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье мужчина жестоко избил девушку в баре, но полиция открыла дело почти через неделю.