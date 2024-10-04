Чуть не убил военного ради 20 тысяч гривен: в Кривом Роге произошло ужасное преступление

Ужасное преступление произошло в Кривом Роге

В Кривом Роге полиция задержала 40-летнего мужчину, напавшего с ножом на военнослужащего. Злоумышленник нанес потерпевшему ранения в грудь и отобрал 20 тысяч гривен, мобильный телефон и документы.

Инцидент произошел 1 октября около 18.35 в Саксаганском районе города. Пострадавшего с ножевым ранением срочно госпитализировали в больницу, а правоохранители приступили к поискам нападающего. Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Разбойное нападение с тяжелыми последствиями

Инцидент произошел 1 октября около 18.35 на улице Саксаганского района. 40-летний местный житель напал на военнослужащего, нанеся ему удар складным ножом в грудь. После этого злоумышленник завладел деньгами в сумме 20 тысяч гривен, мобильным телефоном и личными документами потерпевшего.

Пострадавшего с ножевым ранением немедленно доставили в больницу. О состоянии пострадавшего пока не сообщается. Сотрудники отделения полиции №4 Криворожского районного управления полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и быстро установили личность подозреваемого.

В местном паблике "Свои" показали фото преступника. Говорят, что ему 40 лет и он местный.

Правоохранители изъяли орудие преступления – складной нож. Подозреваемый был задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством Криворожской центральной окружной прокуратуры объявили злоумышленнику о подозрении в совершении разбоя по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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