Ударила ножом десятки раз: во Львове 18-летняя девушка жестоко убила знакомого (фото)

Подозреваемой грозит до пятнадцати лет лишения свободы

Во Львовской области по подозрению в убийстве мужчины задержали 18-летнюю девушку. Ее 27-летний знакомый из Ивано-Франковской области получил многочисленные ножевые ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области. Убийство произошло в ночь на 6 октября в квартире одного из домов по улице Выговского во Львове, где потерпевший снимал комнату.

Львовянка пришла к нему в гости. Во время распития спиртного между девушкой и мужчиной возник конфликт, в ходе которого она несколько десятков раз ударила потерпевшего кухонным ножом в разные части тела.

От полученных травм мужчина скончался, а подозреваемая скрылась с места происшествия. При этом она пыталась скрыть вещественные доказательства, в частности спрятала орудие убийства.

Злоумышленница скрывалась в Стрые Львовской области. Однако правоохранители установили место его пребывания и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанная девушка

Следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры, сообщили задержанной о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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