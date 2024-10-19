Убитого мужчину нашли у дороги под Одессой - это мог быть известный бизнесмен

Продолжается расследование

Поздним вечером в пятницу, 18 октября, в пригороде Одессы на обочине дороги обнаружили мертвого мужчину. На его теле есть следы огнестрельных ранений.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области. На месте работала следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции.

Сведения об обнаружении тела мужчины внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, устанавливающее детали гибели мужчины.

Одесская журналистка и блогер Ирина Гриб сообщила, что убитый мужчина — бизнесмен Геннадий Бейбутян. Он владелец бизнеса по продаже и обслуживанию автомобилей и председатель дачного кооператива "Лагуна". Она уточнила, что труп был обнаружен на Старолюстдорфской дороге.

"Тело с несколькими огнестрельными ранениями обнаружено у его автомобиля на обочине. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых заказное убийство и возможный конфликт на дороге", — пишет журналистка.

Напомним, 10 октября в Одесской области произошла ужасная авария на трассе Киев-Одесса вблизи пгт Любашевка Подольского района. Бензовоз и грузовик-погрузчик столкнулись на 304 километре автодороги М-05. Кабина бензовоза получила серьезные повреждения — ее буквально сокрушило. После удара бензовоз врезался в отбойник. Погрузчик также получил значительные повреждения и остановился на соседней полосе.

Как сообщал "Телеграф", 7 октября, в Павлограде Днепропетровской области правоохранители обнаружили обгоревший женский трупп. Изуродованное тело нашли на стихийной свалке в лесопосадке.