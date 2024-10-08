Обгоревший труп девушки нашли на свалке в Павлограде: что известно

Погибшей не более 25 лет

В понедельник, 7 октября, в Павлограде Днепропетровской области правоохранители обнаружили обгорелый женский труп. Изувеченное тело нашли на стихийной свалке в лесопосадке.

Личность погибшей пока не установлена, сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сотрудники полиции получили сообщение о страшной находке на улице Промышленной в городе Павлоград. Когда правоохранители выехали на место, то среди груды мусора на стихийной свалке они обнаружили обгоревший труп неизвестной женщины.

Также в публикации говорится, что на теле погибшей есть значительные телесные повреждения, в частности: множественные колото-резаные раны в области шеи и спины, ушибы и переломы на голове и затылочной кости.

Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области обратилось к гражданам с просьбой о предоставлении любой известной информации. Также правоохранители сообщили, что погибшей было не более 25 лет.

Девушка имела темные волосы, среднее телосложение и рост около 165 см. Была одета в теплую красную кофту с длинным ворсом, светлую футболку и светлые джинсы. На левой руке погибшей находились механические часы "OMAX" черного цвета.

По информации источников "Днепра Оперативного", возбуждено уголовное производство по факту убийства (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

Принимаются меры для установления возможных свидетелей преступления. Копы изъяли с места вещественные доказательства, в том числе пожарный мусор и смывы из частей тела погибшей. Тело потерпевшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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