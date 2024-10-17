До смерти забил 79-летнюю тещу утюгом: подробности убийства в Киеве (фото)
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Злоумышленник поссорился со старушкой после распития алкоголя
Пьяный житель Киева избил мать своей сожительницы. В ход пошли кулаки, ноги и даже утюг. От телесных повреждений женщина скончалась на месте.
Теперь мужчине грозит 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Днепровское управление полиции Киева.
"Подвыпивший злоумышленник устроил конфликт с 79-летней пенсионеркой, во время которого начал бить старуху кулаками, ногами и утюгом по голове. От полученных телесных повреждений киевлянка погибла на месте происшествия. За совершенное ранее судимому за аналогичное преступление злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы", – говорится в публикации.
Примечательно, что, желая избежать ответственности, мужчина сам сообщил о смерти пенсионерки. Он рассказал, что обнаружил ее без признаков жизни и подумал, что та могла погибнуть в результате несчастного случая, упав на табурет.
Однако полицейские обнаружили на теле женщины многочисленные телесные повреждения. Затем они выяснили, что заявитель во время конфликта сам избил тещу, с которой он проживал в одном доме.
41-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины недалеко от места происшествия. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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