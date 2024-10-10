Кабину сплющило: столкнулись бензовоз и фура, подробности страшного ДТП в Одесской области (видео)

Есть пострадавшие

Серьезная авария произошла на трассе Киев-Одесса возле пгт Любашевка Подольского района. Два грузовика столкнулись на 304-м километре автодороги М-05. Это привело к значительным осложнениям движения.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Об этом сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры Одесской области и местных СМИ.

По предварительной информации, в ДТП приняли участие бензовоз и грузовик-погрузчик. В результате столкновения кабина бензовоза получила серьезные повреждения — ее буквально сокрушило. После удара бензовоз врезался в отбойник. Погрузчик получил значительные повреждения и остановился на соседней полосе.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств инцидента и документированием последствий ДТП.

Служба обновления и развития инфраструктуры Одесской области сообщает об усложнении движения на участке автодороги М-05 Киев-Одесса.

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