Вбитого чоловіка знайшли біля дороги під Одесою - це міг бути відомий бізнесмен

Триває розслідування

Пізно ввечері у п'ятницю, 18 жовтня, у передмісті Одеси на узбіччі Одеси виявили мертвого чоловіка. На його тілі є сліди вогнепальних поранень.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Одещини. На місці працювали слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія поліції.

Відомості про виявлення тіла чоловіка внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство, яке встановлює деталі загибелі чоловіка.

Одеська журналістка та блогерка Ірина Гриб повідомила, що вбитий чоловік — бізнесмен Геннадій Бейбутян. Він є власником бізнесу з продажу та обслуговування автомобілів та головою дачного кооперативу "Лагуна". Вона уточнила, що труп було виявлено на Старолюстдорфській дорозі.

"Тіло з кількома вогнепальними пораненнями виявлено біля його автомобіля на узбіччі. Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких замовне вбивство та можливий конфлікт на дорозі", — пише журналістка.

Нагадаємо, 10 жовтня на Одещині сталася жахлива аварія на трасі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка Подільського району. Бензовоз та вантажівка-навантажувач зіткнулися на 304-му кілометрі автошляху М-05. Кабіна бензовоза зазнала серйозних пошкоджень — її буквально розтрощило. Після удару бензовоз врізався у відбійник. Навантажувач також отримав значні пошкодження і зупинився на сусідній смузі.

Як повідомляв "Телеграф", 7 жовтня, у Павлограді Дніпропетровської області правоохоронці виявили обгорілий жіночий труп. Понівечене тіло знайшли на стихійному сміттєзвалищі у лісопосадці.