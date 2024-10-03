В Запорожье мужчина жестоко избил девушку в баре: полиция открыла дело почти через неделю, что говорят (фото, видео)

У девушки тяжелые травмы

В Запорожье в одном из местных баров мужчина жестоко побил работницу заведения. Девушка получила перелом носа и сотрясение мозга.

Как отмечает полиция области, уже открыто уголовное производство и начато досудебное расследование этого дела.

Отмечается, что инцидент произошел в конце сентября, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что после короткого разговора мужчина довольно сильно с кулака бьет женщину в лицо, наносит еще несколько ударов и за волосы стаскивает по ступенькам. На этом избиение не заканчивается, и девушку продолжают бить подальше от камеры.

Девушка после избиения

Видео избиения в конце карусели

Через несколько минут за нее все же вступился неравнодушный мужчина, однако заметим, что за этой жестокой сценой наблюдало по меньшей мере четыре посетителя бара. Ни один из них не предпринял никаких мер, чтобы остановить избиение женщины.

После госпитализации потерпевшая в сети рассказала об этой ситуации, написав, что компания пьяных мужчин спровоцировала конфликт. Он завершился жестоким избиением. Один из нападавших нанес ей сильный удар по лицу, что привело к перелому носа и сотрясению мозга.

В полиции добавили, что потерпевшая вызвала полицию после избиения и написала заявление, однако в течение суток уголовное производство не было начато. Девушку избили 26 сентября, а уголовное дело возбудили только после огласки этого, то есть 3 октября.

Отмечается, что личность нападающего установлена – им оказался 28-летний местный житель. В настоящее время начато досудебное расследование.

"По факту несвоевременного реагирования работников полиции на сообщения о преступлении назначена служебная проверка", — отметили в полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина в Киеве напал на девушку и изнасиловал ее в подземном переходе.